قانون الاعلام الجديد بين مكاري ووفد من نقابة مصممي الغرافيك

استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة وفدا من "نقابة مصممي الغرافيك" في لبنان برئاسة نائب النقيب علي كمال الدين وعضوية ابراهيم الشريف وارنست بعقليني وماغي ساسين.



وتطرق البحث لمستجدات قانون الاعلام الجديد والملاحظات التي وضعتها النقابة حول عدد من البنود التي تهمها والتي تساهم في إعلاء شأن عملها على مختلف الصعد. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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