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لبنان

فياض التقى سفير الجزائر.. وبحث في تفاصيل هبة "الفيول اويل" لمساعدة لبنان

Lebanon 24
21-08-2024 | 07:15
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 استقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض، سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي.
 
 
وخلال اللقاء، تم البحث في تفاصيل هبة "الفيول اويل" التي أعلنت الجزائر عن نيتها تزويد لبنان بها ، بناء على توجيهات الرئيس الجزائري عبد المحيد تبون ، لمساعدة لبنان في تخطي ازمة العتمة الشاملة.
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وقد شكر الوزير فياض السفير بلباقي على مبادرة الجزائر ،مثمنا "وقوفها الدائم الى جانب لبنان في مختلف المجالات". وتم الاتفاق على استكمال البحث لتحديد كمية الهبة وموعد وصولها.
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