31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
36
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في كليمنصو.. خطف ابنه من طليقته وحبسه داخل المرآب
Lebanon 24
21-08-2024
|
07:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ أنّه عند "الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة 16-08-2024 ورد إلى فصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة بيروت اتصال هاتفي، مفاده سماع صوت بكاء طفل داخل مرآب في شارع كليمنصو. على الفور، انتقلت دوريّة من الفصيلة إلى المكان. ولدى وصولها، تقدّم منهم شبان ومعهم طفل لم يبلغ السنتين من العمر، وصرّحوا أنهم عثروا عليه في المرآب المذكور، بعد فتح الباب الحديديّ".
Advertisement
أضاف البلاغ:" نُقل الطّفل إلى مركز الفصيلة، ثمّ حضرت السيّدة ح. ع. (مواليد عام 1983، لبنانيّة) وصرّحت أنها جدة الطفل لوالده.
وبالتحقيق معها، أفادت أنها اثناء وجودها في منزلها، حضر أحد الأشخاص وأعلمها ان ابنها المدعو س. غ. (مواليد عام 2002، لبناني) الموقوف سابقًا بجرم مخدّرات، ترك طفله (ع. غ. مواليد عام 2023، لبناني) في المرآب، وهو مُطَلَّق من المدعوة (د. م. مواليد عام 1995، لبنانيّة)، والحضانة من حقّها، وأنه استلم ابنه منذ حوالي الأسبوعين ولم يُعِدْهُ لوالدته التي تقدمت بشكوى ضدّه لدى مفرزة بيروت القضائيّة بجرم خطف قاصر، ثم فرّ من منزله، ولا تعرف عنه اي شيء.
أكمل البلاغ:" وبنتيجة المُتابعة، حضرت والدة الطّفل إلى مركز الفصيلة. وباستماع إفادتها، صرّحت أنّ الطفل هو ابنها، ولديها عقد مصالحة صادر عن المحكمة الشرعية الجعفرية ويقضي بأن تكون حضانة الطفل بحوزتها لحين يصبح عمره سنتَين، مع الحق لوالده برؤيته والمبيت عنده من يوم الجمعة ظهرًا حتى يوم الأحد ظهرًا. ومنذ حوالي الأسبوعين حضر طليقها وقام بأخذ الطفل، ولغاية تاريخه لم يُعِدهُ ولا تعرف عنه شيئًا، وأنها تقدّمت بشكوى ضدّه أمام المرجع المذكور أعلاه بجرم خطف طفل وعدم تنفيذ قرار محكمة، وهو حاليًّا متوارٍ عن الأنظار".
وأكّد البلاغ أن الطّفل سُلّم إلى والدته، وأودع الملفّ مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة شرطة بيروت لاستكمال التحقيق، والعمل مستمرّ لتوقيف الوالد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
Lebanon 24
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
13:51 | 2024-08-20
20/08/2024 01:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مُثير من الساتان وبشعر أشقر.. حبيبة رونالدو تُفاجئ الجمهور وتعود قريباً إلى نتفليكس (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مُثير من الساتان وبشعر أشقر.. حبيبة رونالدو تُفاجئ الجمهور وتعود قريباً إلى نتفليكس (فيديو)
01:54 | 2024-08-21
21/08/2024 01:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بدلت ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت هذه الفنانة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بدلت ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت هذه الفنانة اللبنانية (فيديو)
12:44 | 2024-08-20
20/08/2024 12:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كالأميرات.. نادين الراسي تتألق باللون الزهري وتُفاجئ الجمهور بلوك جديد (صور)
Lebanon 24
بدت كالأميرات.. نادين الراسي تتألق باللون الزهري وتُفاجئ الجمهور بلوك جديد (صور)
11:42 | 2024-08-20
20/08/2024 11:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي المدخل الشمالي لمدينة بيروت غدًا.. هذا التحذير يهمّكم
Lebanon 24
لسالكي المدخل الشمالي لمدينة بيروت غدًا.. هذا التحذير يهمّكم
13:44 | 2024-08-20
20/08/2024 01:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:05 | 2024-08-21
ياسين استعرض خطط رفع الجهوزية مع خلية الأزمة في إقليم الخروب
10:01 | 2024-08-21
المستجدات اللبنانية والعربية بين سعد ووفد من حزب الاتحاد
09:45 | 2024-08-21
عن مخزون الأدوية في لبنان.. هذا ما قاله وزير الصحة
09:41 | 2024-08-21
حرائق تلتهم 5 بلدات وقرى جبيلية!
09:20 | 2024-08-21
إشكال بسبب دراجة ناريّة
09:15 | 2024-08-21
أمرٌ يتعلّق بـ"حزب الله" يُرعب الإسرائيليين... هكذا تحدّثت وسائل إعلام عنه
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
21/08/2024 17:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
21/08/2024 17:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
21/08/2024 17:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24