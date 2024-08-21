Advertisement

لبنان

الجيش فجّر صاروخاً في البقاع من مخلفات العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
21-08-2024 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1237113-638598472164376948.jpg
Doc-P-1237113-638598472164376948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سُمِعَ صوت إنفجار قويّ في أرجاء البقاع، تبيّن بحسب مندوبة "لبنان 24" أنّه ناتج عن تفجير صاروخ من قبل الجيش من مخلفات القصف الإسرائيلي على سهل قصرنبا.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوّل ردّ من "حزب الله" على "غارات البقاع"... إليكم ما قصفه برشقات صاروخيّة مكثفة
lebanon 24
21/08/2024 17:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بينهم 9 أطفال... إليكم الحصيلة النهائيّة لجرحى "غارات البقاع"
lebanon 24
21/08/2024 17:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إستهداف دبابة إسرائيلية مقابل بلدة العباسية الحدودية بصاروخ مُوجّه اثناء قصفها أطراف بلدة حلتا
lebanon 24
21/08/2024 17:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء الاحزاب والقوى الوطنية بقاعًا: معادلة البقاع مقابل الجولان ساقطة
lebanon 24
21/08/2024 17:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24

البقاع

صاروخ

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2024-08-21
10:01 | 2024-08-21
09:45 | 2024-08-21
09:41 | 2024-08-21
09:20 | 2024-08-21
09:15 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24