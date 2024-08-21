الجيش فجّر صاروخاً في البقاع من مخلفات العدوان الإسرائيلي

سُمِعَ صوت إنفجار قويّ في أرجاء البقاع، تبيّن بحسب مندوبة "لبنان 24" أنّه ناتج عن تفجير صاروخ من قبل الجيش من مخلفات القصف الإسرائيلي على سهل قصرنبا.

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