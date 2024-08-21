بو حبيب استقبل رئيس بعثة مراقبة الهدنة: لصدور التقرير بشأن حادثة مجدل شمس

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان اللواء باتريك غوشا يرافقه رئيس اللجنة المشتركة لمراقبة الهدنة في بيروت المقدم جيرارد كيرنز.

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وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع المتوترة في لبنان والمنطقة، في ظل استمرار اسرائيل في عدوانها وتصعيدها وعرقلتها مساعي التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة.



وشدد بو حبيب على "ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة وبعثتها لمراقبة الهدنة الدور المنوط بهما"، ودان الاستهدافات الاسرائيلية لقوة اليونيفيل في جنوب لبنان، آملا "أن تصدر الأمم المتحدة تقريرا بشأن حادثة مجدل شمس لتبيان حقيقة ما جرى وسحب ذريعة حق الدفاع عن النفس التي اعتمدتها اسرائيل لشن اعتدائها على الضاحية الجنوبية لبيروت بتاريخ 30 تموز 2024".



من جهته، حذر اللواء غوشا من "خطر التصعيد على الحدود بين لبنان واسرائيل"، مؤكدا "أن الـ UNTSO تقوم بدورها وتراقب الحدود من الجهتين".



كما استقبل وزير الخارجية، سفير بنغلادش لدى لبنان جافد تانفير خان الذي وضعه في صورة التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها بنغلادش بعد الاحتجاجات الشعبية التي أدت الى تشكيل حكومة انتقالية برئاسة السيد محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام.



وتمنى الوزير بو حبيب لبنغلادش الهدوء والاستقرار ولحكومتها الانتقالية النجاح في مهمتها بتحقيق الرفاه والازدهار في البلاد، مؤكدا "حرص لبنان على تمتين العلاقات وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين".