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لبنان

إسرائيل تنشر فيديو لحظة استهداف خليل المقدح في صيدا.. وهذا ما كشفته عنه

Lebanon 24
21-08-2024 | 07:25
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قالت القناة 14 الإسرائيلية أن خليل المقدح الذي قتل في غارة إسرائيلية جنوب لبنان كان ناشطاً في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
 
ولفتت إلى أن المقدح كان ينقل أسلحة من إيران لـ "حزب الله".
 
في السياق، نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف المقدح، قائلا أنه "في وقت سابق من اليوم، وبالتنسيق المشترك بين الشاباك والاستخبارات العسكرية، نفذت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هجومًا في منطقة صيدا بجنوب لبنان، مستهدفة خليل حسين خليل المقدح.
 
وزعم أنّه في آذار 2024، تم الكشف عن كمية كبيرة من الأسلحة، التي تم تهريبها إلى مناطق يهودا والسامرة، وتم تسليمها للمجموعات التي تم تجنيدها، لافتا إلى أن هذه المجموعات كان المقدح مسؤولا عنها.
 
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