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لبنان

القاضي الحجار استمع الى افادة فياض في ملف إنقطاع التيار الكهربائي

Lebanon 24
21-08-2024 | 07:36
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وصل وزير الطاقة وليد فياض إلى قصر العدل في بيروت، ودخل فورا إلى مكتب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي باشر الاستماع إلى إفادته في ملف الكهرباء.

وكان القاضي الحجار استمع قبل ذلك إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.
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