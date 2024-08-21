"رغم التحديات".. ياسين أطلق حملة "جبيل نحو صفر نفايات"

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سلمت شركتا IPT و بيبسيكو خمس آليات "توكتوك" كهربائية الى بلدية جبيل، لكي تُستخدم في جمع المواد القابلة لإعادة التدوير بشكل يومي من المطاعم والمقاهي والمنتجعات السياحية في المدينة، في احتفال اقيم برعاية وزير البيئة ناصر ياسين وحضوره ، اطلق خلاله ياسين حملة الفرز من المصدر في مدينة جبيل تحت عنوان "جبيل نحو صفر نفايات"، وذلك بالتعاون مع بلدية جبيل-بيبلوس، وشركة إدارة نفايات لبنان (LWM) ممثلة برئيسها بيار بعقليني، والرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى الدكتور طوني عيسى، مديرة الاستدامة في PEPSICO راشيل حايك، وفي حضور النائب زياد الحواط ، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري، رئيس البلدية وسام زعرور، ورئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيّق وأصحاب المؤسسات السياحيّة والمطاعم في المدينة، وعدد من المهتمين بالبيئة.وأوضح زعرور في كلمته اهتمام بلدية جبيل بموضوع البيئة، مشيرًا إلى أن "البلدية كانت من أوائل البلديات في إطلاق مبادرة الفرز من المصدر وإنشاء مصنع للفرز، بالإضافة إلى منع استخدام أكياس البلاستيك في المطاعم والمقاهي والمحلات". وقال: "ان هذه المبادرات تأتي ضمن سلسلة من المشاريع البيئية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في جبيل والحفاظ على طابعها البيئي المميز".من جهته، أثنى ياسين على هذه المبادرة في جبيل، وقال: "رغم التحديات وما نشهده في الجنوب من تصعيد ومواكبتنا لخطة الطوارئ، إلا أنه لا يمكننا إلا متابعة المشاريع البيئية الرائدة ودعمها وتشجيعها"، مشددًا على "أهمية نشر التوعية والتزام المواطنين بالفرز بدءًا من المنزل من أجل تظهير صورة جميلة ومشعة عن بلدنا بعيدًا عن رمي النفايات بشكل عشوائي".