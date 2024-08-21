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لبنان

داخل موقف للسيارات... شاهدوا بالصور ما فعلته إحدى السيّدات

Lebanon 24
21-08-2024 | 08:27
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فقدت سيّدة السيطرة على سيارتها، واصطدمت بعدّة مركبات كانت مركونة داخل موقفٍ في منطقة التل في طرابلس.
 
 
وبحسب المعلومات، اقتصرت الأضرار على الماديّات.
 
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