قالت "القناة 12 الإسرائيليّة"، إنّ "أكثر ما يُرعب سكان شمال فلسطين المحتلة هو الدخول البري لـ"حزب الله".

وأضافت القناة الإسرائيليّة: "ليس لدينا أي فكرة عن وجود مزيد من الأنفاق لـ"حزب الله" التي تخترق إسرائيل، وهذا ما يرتعب منه سكان الشمال". (رصد لبنان 24)