إشكال بسبب دراجة ناريّة

وقع إشكال في محلة السرايا العتيقة في طرابلس بين عدد من الشبان، بعدما زعم أحد الأشخاص أنّ دراجته الناريّة سُرِقَت وأراد استرجاعها.

وعمد هذا الشخص إلى شهر مسدس حربيّ، لكن أهالي المنطقة انتزعوه من يده ففرّ هارباً.