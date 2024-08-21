Advertisement

لبنان

حرائق تلتهم 5 بلدات وقرى جبيلية!

Lebanon 24
21-08-2024 | 09:41
A-
A+
Doc-P-1237164-638598554517924114.jpg
Doc-P-1237164-638598554517924114.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلعت حرائق عدة في بلدات بلاط، عنايا، المنصف، البربارة وعمشيت، وتعمل عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل الاقليمي ومراكز بلدات القضاء على اهمادها في ظروف صعبة بسبب سرعة الرياح وحدة الشمس. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الغليان" يضرب جبهة إسرائيل مع لبنان.. الصواريخ تُنهك الكهرباء وتُشعل الحرائق!
lebanon 24
21/08/2024 19:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عبرية: 14 فريق إطفاء و6 طائرات إســ.ـرائيلية تعمل لإخماد حرائق واسعة في شمال فلسطين المحتلة بعد إطلاق صــ.ـواريخ من لبنان مساء اليوم.
lebanon 24
21/08/2024 19:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": المدفعية الاسرائيلية استهدفت سهل الخيام بالقذائف الضوئية ما ادى الى اشعال حرائق
lebanon 24
21/08/2024 19:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: فرق الإطفاء تكافح حرائق عدة اندلعت في الجليل الغربي إثر قصف صاروخي من لبنان فجراً
lebanon 24
21/08/2024 19:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حرائق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:19 | 2024-08-21
12:16 | 2024-08-21
12:05 | 2024-08-21
12:03 | 2024-08-21
11:38 | 2024-08-21
11:13 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24