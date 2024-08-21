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لبنان
حرائق تلتهم 5 بلدات وقرى جبيلية!
Lebanon 24
21-08-2024
|
09:41
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اندلعت حرائق عدة في بلدات بلاط، عنايا، المنصف، البربارة وعمشيت، وتعمل عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل الاقليمي ومراكز بلدات القضاء على اهمادها في ظروف صعبة بسبب سرعة الرياح وحدة الشمس.
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