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لبنان

المستجدات اللبنانية والعربية بين سعد ووفد من حزب الاتحاد

Lebanon 24
21-08-2024 | 10:01
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استقبل الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد، نائب الأمين العام  لحزب "الاتحاد" أحمد مرعي، يرافقه خالد المعلم والدكتور عبد الناصر سكرية، في حضور أمين سر اللجنة المركزية الدكتور خالد الكردي وعضو الامانة العامة المهندس صلاح بسيوني وابو عمر البزري. 
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وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع والمستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية.
 
كما استقبل سعد، وفدا من "الجماعة الاسلامية" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الدكتور بسام حمود.

وخلال اللقاء، تم تناول المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية، لا سيما تصعيد العدو من عدوانه على جنوب لبنان وتطورات الحرب في غزة.

وأكد المجتمعون، وفق بيان لمكتب سعد، "دور المقاومة الباسلة في فلسطين ولبنان، مقدرين صمود شعبنا في لبنان و فلسطين والتضحيات الجسام التي يقدمها في ظل حرب ابادة يشنها العدو.

كما اكد المجتمعون أن مدينة صيدا عاصمة الجنوب وهويتها وطنية عروبية وهي لجميع ابناء الوطن ومنفتحة على الجميع لكنها في نفس الوقت لا تقبل الوصاية من أحد".(الوكالة الوطنية للإعلام)
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