"جبهة العمل الإسلامي" استنكرت اغتيال المقدح: الكلمة الفصل للميدان

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حيّت "جبهة العمل الإسلامي" في لبنان، "محور المقاومة وجبهات وحدة الساحات التي تقف بعزم ورجولة وبسالة وجسارة مع أهلنا وأهلهم في غزة والضفة وتقدم أغلى وأثمن التضحيات والشهداء الأبرار على طريق القدس، هذا المحور الحر الشريف المجاهد الممتد من لبنان، فاليمن إلى سوريا والعراق، فإيران الإسلام رائدة هذا المحور العملاق وداعمته في وجه الإرهاب الأميركي – الصهيوني - البريطاني الغربي الذي ضرب بكل شعاراته الإنسانية والأخلاقية، وشعارات العدالة والحرية وحقوق الإنسان والطفل والمرأة عرض الحائط من خلال إنحيازه الواضح ودعمه اللامحدود للكيان الصهيوني العنصري الغاصب المجرم والمتمادي في عدوانه على غزة العزة وإبادته لها بلا هوادة".وأشارت إلى أن "الكلمة الفصل في هذه المعركة هي للميدان"، مستنكرة "بشدة إقدام العدو الصهيوني الماكر الغادر على اغتيال القائد الجهادي في كتائب شهداء الأقصى خليل المقدح شقيق القيادي في حركة فتح منير المقدح في الغارة، التي استهدفت سيارته في مدينة صيدا"، لافتة إلى أن "هذه الجريمة الحاقدة الغادرة لن تثني كتائب الأقصى ولا الشعب الفلسطيني الصامد الصابر البطل، ولا المقاومة الفلسطينية، عن متابعة طريق ذات الشوكة والمضي قدما مهما بلغت التضحيات حتى يمن الله علينا بالنصر المبين".