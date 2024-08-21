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لبنان
فوق بيروت والجنوب.. طائرات إسرائيلية تخرق جدار الصوت
Lebanon 24
21-08-2024
|
11:10
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خرقت طائرات إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية.
وأفاد مواطنون بأن خرق الجدار جاء على دفعات وقد حصل فوق بيروت، الجنوب، صيدا ومناطق أخرى.
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