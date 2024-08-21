فوق بيروت والجنوب.. طائرات إسرائيلية تخرق جدار الصوت

خرقت طائرات إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية.

وأفاد مواطنون بأن خرق الجدار جاء على دفعات وقد حصل فوق بيروت، الجنوب، صيدا ومناطق أخرى.