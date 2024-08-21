موعده تحدّد.. "بيروت ماراثون" أنجزت تحضيراتها اللوجستية لسباق "OMT بيروت ماراثون"

أعلنت جمعية "بيروت ماراثون" في بيان، بعد اجتماعها الموسع برئاسة مي الخليل وحضور أعضاء من هيئتها الإدارية وفريق عملها ورئيس شركة "In Action Events" جو حرب، أنها "أنجزت التحضيرات اللوجستية لسباق OMT بيروت ماراثون المزمع تنظيمه الأحد في 10 تشرين الثاني المقبل".

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ولفتت إلى أن "خلال الاجتماع تمت مناقشة هذه التحضيرات واستعراض آليات الخطة التنفيذية لهذا الحدث للعام الحالي"، مشيرة إلى أنه "تم استحداث العديد من الأفكارالتطويرية للسباق ليتماشى مع أبرز الماراثونات العالمية".



الخليل



وألقت الخليل كلمة قالت فيها: "إن الاجتماع يعقد، في ظل ظروف وتحديات صعبة يعيشها لبنان، مما يرفع منسوب الحذر وفي الوقت نفسه الإصرار على خيار تنظيم السباق حتى يكون علامة عن إرادة الخير وعنوان التلاقي بين اللبنانيين، والقول لكل العالم إن هذا الوطن لن يموت ولن يركع، وسيبقى وطن الرسالة والحق والعدالة والسلام". ولفتت إلى أن "خلال الاجتماع تمت مناقشة هذه التحضيرات واستعراض آليات الخطة التنفيذية لهذا الحدث للعام الحالي"، مشيرة إلى أنه "تم استحداث العديد من الأفكارالتطويرية للسباق ليتماشى مع أبرز الماراثونات العالمية".وألقت الخليل كلمة قالت فيها: "إن الاجتماع يعقد، في ظل ظروف وتحديات صعبة يعيشها لبنان، مما يرفع منسوب الحذر وفي الوقت نفسه الإصرار على خيار تنظيم السباق حتى يكون علامة عن إرادة الخير وعنوان التلاقي بين اللبنانيين، والقول لكل العالم إن هذا الوطن لن يموت ولن يركع، وسيبقى وطن الرسالة والحق والعدالة والسلام".

وشكرت الخليل لـ"الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة قناة MTV ميشال المر تأكيده مبدأ الشراكة المثالية مع جمعية بيروت ماراثون بصفة الراعي التلفزيوني الحصري للسباق، ولحرب تعاونه".



كذلك، شكرت لـ"الفنان جورج خباز كتابته نص الإعلان الترويجي للسباق".

رستم



وأكد نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم "أهمية تقديم نسخة متطورة من السباق، الذي يحمل التصنيف الفضي مع الأخذ في الاعتبار ما يواجهنا من صعوبات اعتدنا عليها"، وقال: "رغم ذلك، فإن العملية التنظيمية بتفاصيلها تقارب أعلى المعايير المعتمدة من أعلى المؤسسات الرياضية الدولية".



نعمة



بعدها، قدم أفراد فريق العمل عرضا مرئيا عن التحضيرات، فتحدثت مديرة العمليات فرنسواز نعمة عن "مجموعة خطوات تحديثية وتطويرية، ومنها الاتجاه لزيادة عدد الجوائز المالية للعدائين المحترفين والمحترفات من 3 جوائز إلى 5 جوائز، وتحديدا في سباق الماراثون (195، 42 كلم ) واعتماد تطبيق Mobile App بيروت ماراثون لمعرفة كل أخبار السباق والنتائج الفنية وشركة أرامكس لإيصال أرقام السباق للمشاركين والمشاركات على عناوينهم الخاصة وتأكيد قيام السباق افتراضيا خارج لبنان، حيث سيتم ايصال أغراض العدائين والعداءات بواسطة DHL للبريد السريع".



وأشارت إلى أن "عدد المشاركين والمشاركات في سباق هذا العام حدد سقفه الإجمالي بتسجيل 19 ألف عداء وعداءة فقط من لبنان والعالم لدواع لوجستية وسيتم اعتماد تطبيق OMT Pay لسباق المرح 5 كلم وتخصيص جوائز للمنضوين لهذا التطبيق فقط، ومن بينها سيارة".



نائل



ولفت مدير السباقات إعرابي نائل إلى أن "فعاليات السباق هي الركض لمسافات: 42 – 21 – 10 – 5 كليومترا"، لافتاً إلى أن "المسار هو ذاته مع بعض التعديلات الطفيفة، وثبت أنه الأفضل والأكثر راحة للعدائين والعداءات وعامل مساعد لتسجيل أوقات أفضل".



حرب



من جهته، قال حرب: "بعد 20 سنة من تنظيم هذا الحدث والنجاحات المحققة، علينا التحديث والتطوير في بعض الجوانب التنظيمية، آخذين في الاعتبار واقع الماراثونات العالمية، وسوف نقدم الخطة الميدانية التي نرتأيها ومدى إمكانات تطبيقها".



حركة



وكذلك، قالت مستشارة الحوكمة عضو الهيئة العامة دينا حركة: "إن السباق يعطي صورة حضارية عن لبنان من خلال أهداف ومضامين هذا الحدث على صعيد التوعية الصحية واعتماد البرامج التدريبية والعلاقة التكاملية مع الجمعيات الخيرية وأهدافها السامية والمساواة والشفافية وعنوان التلاقي بين كل اللبنانيين واللبنانيات لنقدم صورة مشرقة عن التنمية البشرية المستدامة".



أبو علوان



وتحدث مديرالتواصل نديم أبو علوان عن "الحملة الترويجية للسباق التي أعدها قسم التواصل في جمعية بيروت ماراثون"، لافتاً إلى أن "الشعار هو ذاته: سباق واحد بقلب واحد، لبلاغة مضمونه"، مشيراً إلى أن "التسجيل للمشاركة في السباق بدأ عبر منصة beirutmarathon.org والمهلة الأخيرة في 20 تشرين الأول المقبل".



وقال: "إن الدروع، التي ستقدم إلى الفائزين هي من إعداد الفنان أناشار بصبوص، وقمصان العدائين والعداءات من صنع شركة ميمونة".



بدوره، تناول المستشار الإعلامي حسان محيي الدين المواكبة الإعلامية للسباق، كما قدمت المديرة التنفيذية ثريا بربير عرضا مسهبا عن ملف الرعاية التجارية.



من ناحيتها، لفتت المنسقة لدى الجمعيات الخيرية والمؤسسات التربوية والقطاعات النقابية آنا ماريا الخوري إلى أن "عدد الجمعيات الخيرية الشريكة هذا العام يبلغ 21 جمعية".