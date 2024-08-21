Advertisement

لبنان

الموسوي: استهداف المواطنين في بيوتهم الآمنة لن يزيدهم إلا دعماً للمقاومة

Lebanon 24
21-08-2024 | 12:16
A-
A+
Doc-P-1237224-638598650398196265.png
Doc-P-1237224-638598650398196265.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شيع أهالي بلدة النبي شيت والجوار، المواطن علي أحمد الموسوي الذي استشهد جرّاء الغارة الإسرائيلية على بلدة النبي شيت، في موكب مهيب وحاشد. 
 
وانطلق موكب التشييع من حسينية الإمام الحسن، بعد أن تقبلت عائلته التعازي والتبريكات، بمشاركة المستشار السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسين الموسوي، عضوي "كتلة الوفاء للمقاومة" النائبان ابراهيم الموسوي وايهاب حماده، مسؤول منطقة البقاع الدكتور حسين النمر وفاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.
Advertisement
 
وتقدم الموكب حملة الرايات والصور، ونثرت عليه الورود والأرز، على أصداء هتافات التأييد للمقاومة والتنديد بأميركا وإسرائيل، وصولا إلى جبانة البلدة حيث ووري في الثرى بعد أن أمّ الصلاة على الجثمان السيد حسن جعفر الموسوي.
 
وأكد الموسوي أن "استهداف المواطنين في بيوتهم الآمنة لن يزيدهم إلا تمسكا بخيار الدفاع عن وطنهم، ودعمهم للمقاومة"، مشيراً إلى أنّ "الوحشية الصهيونية التي يمارسها العدو على الأبرياء في البقاع والجنوب وصولا إلى غزة وحدت الدماء التي ستنتصر على السيف في نهاية المطاف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:29 | 2024-08-21
14:20 | 2024-08-21
14:00 | 2024-08-21
13:48 | 2024-08-21
13:36 | 2024-08-21
13:06 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24