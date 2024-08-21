الموسوي: استهداف المواطنين في بيوتهم الآمنة لن يزيدهم إلا دعماً للمقاومة

Advertisement

وانطلق موكب التشييع من حسينية الإمام الحسن، بعد أن تقبلت عائلته التعازي والتبريكات، بمشاركة المستشار السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسين الموسوي، عضوي "كتلة الوفاء للمقاومة" النائبان ابراهيم الموسوي وايهاب حماده، مسؤول منطقة البقاع الدكتور حسين النمر وفاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.وتقدم الموكب حملة الرايات والصور، ونثرت عليه الورود والأرز، على أصداء هتافات التأييد للمقاومة والتنديد بأميركا وإسرائيل، وصولا إلى جبانة البلدة حيث ووري في الثرى بعد أن أمّ الصلاة على الجثمان السيد حسن جعفر الموسوي.وأكد الموسوي أن "استهداف المواطنين في بيوتهم الآمنة لن يزيدهم إلا تمسكا بخيار الدفاع عن وطنهم، ودعمهم للمقاومة"، مشيراً إلى أنّ "الوحشية الصهيونية التي يمارسها العدو على الأبرياء في البقاع والجنوب وصولا إلى غزة وحدت الدماء التي ستنتصر على السيف في نهاية المطاف".