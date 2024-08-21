Advertisement

لبنان

غالانت: "الآن ننظر إلى الشمال مع لبنان"

Lebanon 24
21-08-2024 | 12:28
A-
A+
Doc-P-1237230-638598690512297525.jpg
Doc-P-1237230-638598690512297525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من مقر عسكري أنشأه الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا جنوبي غزة، أن الجيش الإسرائيلي إستطاع القضاء على لواء رفح التابع لحركة حماس معتبرا أن " الشيء الأكثر أهمية هو أن نتذكر ما أهداف الحرب، سواء فيما يتعلق بحماس أو المخطوفين".
Advertisement


وأضاف غالانت: "الآن ننظر إلى الشمال"، في إشارة إلى الجبهة الشمالية التي يشن فيها ضربات على حزب الله.

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:29 | 2024-08-21
14:20 | 2024-08-21
14:00 | 2024-08-21
13:48 | 2024-08-21
13:36 | 2024-08-21
13:06 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24