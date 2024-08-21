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لبنان

آخر خبر مُهمّ عن الكهرباء.. إليكم الجديد!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-08-2024 | 14:20
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علِم "لبنان24" أنّ مناطق تتغذى من كهرباء المعامل الكهرومائية، قد شهدت تراجعاً في عدد ساعات الكهرباء بشكل "استثنائي"، وذلك بسبب تكريس مجمل الطاقة المنتجة من المعامل الكهرومائية التابعة لمصلحة الليطاني على الشبكة العامة، بهدف تعويض النقص الحاصل في توليد الطاقة من المعامل الحرارية.
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في المُقابل، قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنَّ معمل الزهراني يعمل حالياً عبر مجموعة إنتاجيّة واحدة، مشيرة إلى أنهُ ينتج طاقة بقدرة 100 ميغاواط يتم تكريسها حالياً للمرافق العامة والحيوية مثل مطار رفيق الحريري الدولي.
وأشارت المصادر إلى أن كمية الـ5000 طن التي تم منحها من منشآت النفط بالزهراني للمعمل، تكفي فقط لـ7 أيام منذ بدء استخدامها يوم الأحد الماضي، ما يعني أن الكمية التي جرى تقديمها قد تشارف على الإنتهاء نهاية الأسبوع الجاري.
وحالياً، فإن لبنان ينتظر حضور خلال وقتٍ قريب جداً الحصول على فيولٍ مخصص للكهرباء وذلك بهدف مد المعامل الحرارية بمخزون يسمح لها بإنتاج طاقة تتجاوز الـ550 ميغاواط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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