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لبنان

إصابة عدد من الأشخاص في حادث سير

Lebanon 24
21-08-2024 | 15:22
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أصيب عدد من الأشخاص في حادث سير على أوتوستراد صيدا – الزهراني في منطقة الغازية.
  وقامت فرق الإسعاف التابعة لـ”كشافة الرسالة” بنقل المصابين إلى المستشفى.
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