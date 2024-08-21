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لبنان
إصابة عدد من الأشخاص في حادث سير
Lebanon 24
21-08-2024
|
15:22
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أصيب عدد من الأشخاص في حادث سير على أوتوستراد صيدا – الزهراني في منطقة الغازية.
وقامت فرق الإسعاف التابعة لـ”كشافة الرسالة” بنقل المصابين إلى المستشفى.
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