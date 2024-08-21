في أجواء الجنوب وصيدا.. تحليقٌ مكثف للطيران الإسرائيليّ

نفذ الطيران الحربي الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، طلعات جوية على مستويات منخفضة ومتوسطة في أجواء مناطق عدة في جنوب لبنان.

كذلك، سجل تحليق مكثف للطيران في أجواء مدينة صيدا ومناطق إقليم الخروب وصولاً إلى بيروت.