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لبنان
شائعات وبلبلة
Lebanon 24
21-08-2024
|
18:04
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بدأت شائعات تنتشر عن قرب الحرب الواسعة، من دون الاستناد الى معطيات والهدف إشاعة أجواء بلبلة وضغط نفسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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