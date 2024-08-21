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لبنان

بشأن رد "الحزب" على إسرائيل.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:08
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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم: "نعتقد أن القادة الإيرانيين قرروا تأجيل الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، لكن الخشية من أن تحث طهران حزب الله على الهجوم".
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ورأى المسؤولون أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ربما تراجع عن إطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب، لكن لديه العديد من الأهداف الإسرائيلية للاختيار من بينها".
 
 

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