صباح اليوم... قصف مدفعي يطال بلدات جنوبية وغارة معادية على منزل في كفرشوبا



قصف العدو الاسرائيلي، اليوم الخميس، بمدفعيته بلدة كفركلا والاطراف الشرقية لعيتا الشعب، وأطلق قذيفة مدفعية على أطراف بلدة مركبا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24". Advertisement

الى ذلك، استهدفت المقاومة الاسلامية، صباح اليوم، موقع الراهب الاسرائيلي.

وشن الجيش الاسرائيلي غارة معادية فجرا، على منزل حسين الجرار في كفرشوبا - قضاء حاصبيا، ما أدى الى تدميره.

وأغار الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل، على كوثرية السياد لجهة بلدة تفاحتا، ولم يسجل وقوع إصابات، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

كما أغار الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل، على أطراف بلدتي الناقورة وعيتا الشعب، وقصفت مدفعيته الثقيلة بعشرات القذائف أطراف بلدات رامية والناقورة وجبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، كما أطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

وفي قضاء مرجعيون، أغار الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل، على بلدات الخيام بصاروخين، وكفركلا ومحيبيب.