أجواء الحرب.. "روقوا"

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في الوقت الذي كثف فيه بعض المحللين والاعلاميين والسياسيين اطلالاتهم وتوقعاتهم بإمكانية حصول حرب مدمرة خلال ساعات او ايام، يبدو ان اجواء "حزب الله" مغايرة.فوفق مصادر مطلعة فإن "حزب الله" اعد نفسه بشكل كبير لحرب شاملة ومفتوحة، لكن هذا الامر من باب الاحتياط، علما ان قراءة الحزب للوقائع لا تزال حتى اللحظة تستبعد حصول حرب اقليمية شاملة.وتشير المصادر الى أن احد المتابعين علق على حملة التهويل بالقول "روقوا" فالحرب ليست بهذه البساطة ولا يمكن اخذ القرار بها بكبسة زر، وحتى ان حصل تصعيد، فسيكون مضبوطاً بشكل كبير وسيبقى "تحت سقف الحرب من دون ضوابط".