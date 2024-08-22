Advertisement

لبنان

أجواء الحرب.. "روقوا"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-08-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1237386-638599111114682932.jpg
Doc-P-1237386-638599111114682932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في الوقت الذي كثف فيه بعض المحللين والاعلاميين والسياسيين اطلالاتهم وتوقعاتهم بإمكانية حصول حرب مدمرة خلال ساعات او ايام، يبدو ان اجواء "حزب الله" مغايرة.
فوفق مصادر مطلعة فإن "حزب الله" اعد نفسه بشكل كبير لحرب شاملة ومفتوحة، لكن هذا الامر من باب الاحتياط، علما ان قراءة الحزب للوقائع لا تزال حتى اللحظة تستبعد حصول حرب اقليمية شاملة.
Advertisement
وتشير المصادر الى أن احد المتابعين علق على حملة التهويل بالقول "روقوا" فالحرب ليست بهذه البساطة ولا يمكن اخذ القرار بها بكبسة زر، وحتى ان حصل تصعيد، فسيكون مضبوطاً بشكل كبير وسيبقى "تحت سقف الحرب من دون ضوابط".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:29 | 2024-08-22
03:23 | 2024-08-22
03:14 | 2024-08-22
03:00 | 2024-08-22
03:00 | 2024-08-22
02:45 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24