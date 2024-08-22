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لبنان

هذا جديد "وضع النازحين" من الجنوب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-08-2024 | 02:15
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كشفت جهات معنية بشؤون النازحين من الجنوب أنّ عدد المُهجرين جراء الحرب تجاوز حتى الآن الـ102540 نازحا، مشيرة إلى أن نسبة النازحين ارتفعت 4% بين 23 تموز الماضي و 8 آب الجاري.
المصادر قالت لـ"لبنان24" إنّ المساعي مستمرة لمتابعة ومواكبة هؤلاء النازحين في المناطق التي يتوزعون فيها، مشيرة إلى أن غالبية النازحين أتوا من مناطق أقضية بنت جبيل ومرجعيون وصور.
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ووفقا للمصادر، فإن قبل نحو أسبوعين، جرى تحديد أكثر من 200 شخص عادوا إلى بلداتهم في قضاءي بنت جبيل وصور، وذلك بعدما تركوا أماكن النزوح التي مكثوا فيها ضمن مدينتي بيروت وصور.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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