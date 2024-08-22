Advertisement

لبنان

اختيار وزير السياحة عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة

Lebanon 24
22-08-2024 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1237393-638599120251619972.jpg
Doc-P-1237393-638599120251619972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى وزير السياحة وليد نصار، رسالة من رئيس المنظمة العربية للسياحة  الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أعلن فيها عن اختيار الوزير نصّار لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة لمدة أربعة أعوام. 
وأوضح رئيس المنظمة في رسالته أن هذا الاختيار جاء تقديراً لمكانة الجمهورية اللبنانية في المجال السياحي، ولما قدمته من  دعم ورعاية لبرامج  المنظمة منذ نشأتها.
Advertisement

كما أكد  أن اختيار الوزير نصّار عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية السياحة سيعزز تنمية وتطوير العمل العربي المشترك في المجال السياحي وسيسهم في تحقيق العديد من الإنجازات للسياحة العربية بصورة عامة ولبنان بصورة خاصة 

وفي هذه المناسبة أشار الوزير نصّار الى  أن هذا الإنجاز يُعَد تأكيداً على الدور الريادي للبنان في تعزيز السياحة العربية،   ودعماً لجهوده المستمرة في هذا القطاع الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها اختيار وزير لبناني لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:29 | 2024-08-22
03:23 | 2024-08-22
03:14 | 2024-08-22
03:00 | 2024-08-22
03:00 | 2024-08-22
02:45 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24