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لبنان
شخصيات عامة خارج البلاد
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-08-2024
|
02:45
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تفيد المعلومات ان عددا لا بأس به من الشخصيات العامة، في مختلف المجالات بات خارج لبنان منذ اكثر من اسبوعين، وهذا الامر مستمر في المرحلة الحالية الى حين توضح المسار الذي ستأخذه الامور الميدانية في الجنوب.
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وترى المصادر ان هذه الشخصيات من مختلف الانتماءات السياسية قررت الابتعاد الى دول عربية وغربية، ومتابعة التطورات من هناك، علما ان معظم هذه الشخصيات لديها اطلالات دائمة عبر وسائل اعلام محلية.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
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