تمرد في سجن القبة في طرابلس.. اليكم التفاصيل

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شهدت احدى الغرف داخل سجن القبة مساء امس حالة من التمرد لعدد من السجناء، حيث قام بعضهم بتشطيب انفسهم بآلات حادة، ما ادى الى تسجيل اصابات بين السجناء وصفت بعضها بالطفيفة والمتوسطة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب ما افادت المصادر ان سبب اقدامهم على هذا الامر هو احتجاجاً على خلفية نقل بعض السجناء الى سجن آخر.وعلم ان الجرحى من السجناء مازالوا في داخل الغرف بإنتظار فرق الاسعاف لاسعاف ونقل الجرحى.