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لبنان

البزري استبعد الحرب الشاملة: استمرار التوتر باق إلى ما بعد الانتخابات الاميركية

Lebanon 24
22-08-2024 | 03:14
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رأى النائب عبد الرحمن البزري، في حديث إذاعي، أن "جولة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ليست موفّقة حتى الساعة، إذ لا إيجابية واضحة والنقاط العالقة لا تزال موجودة".
واستبعد  أن "تتجه المنطقة إلى حرب شاملة، لكنه رأى أن استمرار التصعيد العسكري وتوسع العدوان الإسرائيلي لاسيما في لبنان يحملان مؤشرات غير إيجابية ولا تبشر بالخير".
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وبالنسبة الى حركة المطار، أشار  إلى أن "عودة شركات الطيران ليست مؤشراً صلباً مبنيًا على معطيات معينة، فيما الرهان هو على رغبة اللبنانيين بالعودة إلى لبنان والحفاظ على الدورة الاقتصادية فيه، وذلك يَظهر من خلال ارتفاع حركة العودة".
وفي ما يتعلق بالردّ الإيراني على إسرائيل، قال : "إن لإيران حساباتها، وقد يأخذ ردّها العديد من الأشكال وليس بالضرورة أن تكون هناك مسيّرات أو صواريخ".
وأكد أن "العدو ما زال مأزوماً ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتمكّن من أن يظهر للرأي العام الإسرائيلي أنه استطاع القيام بشيء، لذلك يحتاج إلى استمرار التوتر في المنطقة بانتظار معطيات سياسية، وربما يطول الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الأميركية".

 
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