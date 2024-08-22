هذا ما قاله جعجع بشأن تشغيل مطار القليعات

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على منصة "إكس": "هل يستطيع أحد ان يفسِّر لي لماذا لا تبادر الحكومة الى تشغيل مطار القليعات، خصوصا ان بناه التحية متوافرة بشكل كامل تقريبا، ولا يلزمه إلا بعض التجهيزات التقنية، وخصوصا أيضا أن القاصي يعلم كما الداني بأن مطار بيروت معرّض للمخاطر والمحاذير، وخصوصا أيضا وأيضا أن الحكومات الموجودة موجودة لتسيير أمور المواطنين. ليس مفهوما انزعاج البعض عندما نوصِّف الأكثرية في الحكومة الحالية بأقذع العبارات، لأنها تستحق حتى أكثر من ذلك".

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