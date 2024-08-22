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لبنان

اشكال واطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى مساء امس

Lebanon 24
22-08-2024 | 02:36
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تطور اشكال فردي منتصف ليل امس في مدينة الميناء عند مستديرة الساعة بين شبان من آل "ع" و آخرين من آل "ح" طعنة سكين في اليد لاحد الشبان من آل "ح" وصفت اصابته لاحقاً بالمستقرة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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ولاحقاً اقد احد طرفي الاشكال بإطلاق النار في الهواء من سلاح حربي ولاذ بالفرار هارباً الى جهه مجهولة.
والعمل جاري من قبل القوى الأمنية على تعقب متسببي الاشكال تمهيداً لتوقيفهم.
 
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