اشكال واطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى مساء امس

Advertisement

تطور اشكال فردي منتصف ليل امس في مدينة الميناء عند مستديرة الساعة بين شبان من آل "ع" و آخرين من آل "ح" طعنة سكين في اليد لاحد الشبان من آل "ح" وصفت اصابته لاحقاً بالمستقرة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".ولاحقاً اقد احد طرفي الاشكال بإطلاق النار في الهواء من سلاح حربي ولاذ بالفرار هارباً الى جهه مجهولة.والعمل جاري من قبل القوى الأمنية على تعقب متسببي الاشكال تمهيداً لتوقيفهم.