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لبنان
اشكال واطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى مساء امس
Lebanon 24
22-08-2024
|
02:36
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تطور اشكال فردي منتصف ليل امس في مدينة الميناء عند مستديرة الساعة بين شبان من آل "ع" و آخرين من آل "ح" طعنة سكين في اليد لاحد الشبان من آل "ح" وصفت اصابته لاحقاً بالمستقرة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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ولاحقاً اقد احد طرفي الاشكال بإطلاق النار في الهواء من سلاح حربي ولاذ بالفرار هارباً الى جهه مجهولة.
والعمل جاري من قبل القوى الأمنية على تعقب متسببي الاشكال تمهيداً لتوقيفهم.
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