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لبنان

جريح نتيجة حادث سير في الفيدار

Lebanon 24
22-08-2024 | 03:38
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نقل عناصر من الدفاع المدني عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، جريحاً الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، أصيب جراء تعرضه لحادث سير بين شاحنة ودراجة نارية من نوع توكتوك في الفيدار - جبيل.
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