ملتقى التأثير المدني: كمية الاعتداء على المشتركات ونوعيته يصوبهما القضاء!

كتب ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس": "إن كمية الاعتداء على المشتركات ونوعيته في لبنان باتا يحكيان حقيقة تسيُّد اللادولة، يضاف إلى ذلك اللاصيانة، واللاحوكمة رشيدة، واللاإحتِراف، واللااحترام لقواعد التخاطب والسلوك في الفضاء العام".

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وأضاف الملتقى: "أمسينا بأمس الحاجة إلى سردية موضوعية سيادية إصلاحية تغييرية إنقاذية تقارب مسبببات انعدام الأخلاق في الانتماء إلى نموذج لبنان الحضاري، أي المواطنة المحتضنة للتنوع".



وختم: "ان دولة حكم القانون هي المدخل المؤسس، والقضاء بهيبته واستقلاليته ركن أساسي، مع التكامل في النضال بين المقيمين والمغتربين. حمى الله لبنان".

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية_اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بأن " "لا دولة دون قضاء مستقل عادل".