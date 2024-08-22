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لبنان

ملتقى التأثير المدني: كمية الاعتداء على المشتركات ونوعيته يصوبهما القضاء!

Lebanon 24
22-08-2024 | 04:13
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كتب ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس": "إن كمية الاعتداء على المشتركات ونوعيته في لبنان باتا يحكيان حقيقة تسيُّد اللادولة، يضاف إلى ذلك اللاصيانة، واللاحوكمة رشيدة، واللاإحتِراف، واللااحترام لقواعد التخاطب والسلوك في الفضاء العام".
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وأضاف الملتقى: "أمسينا بأمس الحاجة إلى سردية موضوعية سيادية إصلاحية تغييرية إنقاذية تقارب مسبببات انعدام الأخلاق في الانتماء إلى نموذج لبنان الحضاري، أي المواطنة المحتضنة للتنوع".
 
وختم: "ان دولة حكم القانون هي المدخل المؤسس، والقضاء بهيبته واستقلاليته ركن أساسي، مع التكامل في النضال بين المقيمين والمغتربين. حمى الله لبنان".
 
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية_اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بأن " "لا دولة دون قضاء مستقل عادل".
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