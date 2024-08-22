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لبنان

المكاري عرض الاوضاع مع النائب شهيب

Lebanon 24
22-08-2024 | 04:40
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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة عضو "كتلة اللقاء الديموقراطي" النائب اكرم شهيب وعرض معه الاوضاع والتطورات الراهنة.
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المكاري

الاوضاع

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