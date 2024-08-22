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لبنان

السنيورة استنكر اغتيال المقدح: اسرائيل تتصرف وكأن لديها اجازة مفتوحة بالقتل

Lebanon 24
22-08-2024 | 05:06
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أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن "استنكاره الشديد للغارة الاجرامية التي ارتكبتها اسرائيل أمس في مدينة صيدا، واغتالت فيها القيادي الفلسطيني خليل المقدح، وسط الاحياء السكنية وفي قلب شوارع مدينة صيدا المكتظة بالسكان".
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وقال في بيان "إن اسرائيل تتصرف وكأن لديها اجازة مفتوحة بالقتل والاستهداف من دون حدود او اي رادع. وهي مصممة على توسيع نطاق الحرب وجر جميع الاطراف اليها".

وتوجه بـ"التعزية والتحية والمساندة الى اهالي الشهداء، الذين سقطوا حتى الان جراء العدوان الاسرائيلي في كل مناطق وقرى وبلدات الجنوب وفي مدينة صيدا، وفي سائر المناطق اللبنانية".

وختم بالقول :" إن الحكمة الآن تقضي بإسقاط محاولات إسرائيل في توسيع نطاق الحرب".
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