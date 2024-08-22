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لبنان

هجوم جويّ كبير شنّه "حزب الله" اليوم... ماذا استهدف فيه؟

Lebanon 24
22-08-2024 | 05:25
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شنّ هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة، وأصابت أهدافها بدقة".‏
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كما أشار "الحزب" في بيان آخر، إلى أنّه "استهدف التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام بمحلقة انقضاضية، وأصابت هدفها بشكل مباشر".‏
 
 
 

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