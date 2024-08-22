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لبنان

بري بحث والحلبي بالمستجدات السياسية وشؤون تربوية

Lebanon 24
22-08-2024 | 06:12
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا وطنية .

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واستقبل بري وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تربوية.
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