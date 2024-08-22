بري بحث والحلبي بالمستجدات السياسية وشؤون تربوية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا وطنية .واستقبل بري وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تربوية.