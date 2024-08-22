الحاج حسن: المقاومة مستمرّة في نصرة غزة وإسنادها

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شيع "حزب الله" وجمهور المقاومة الأسير المحرر الجريح محمد علي عباس البرزاوي، والذي قضى بعد معاناةٍ طويلة مع الجراح والمرض، بمشاركة رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن.والقى الحاج حسن كلمة بالمناسبة أكد فيها "استمرار المقاومة في نصرة غزة وإسنادها مهما اشتدت الصعاب والتضحيات والتحديات".واضاف : "إن العدو الذي يسفك الدماء ويرتكب المجازر ويستهدف القرى الآمنة لن يجعلنا نختار الذلة، وها هي مسيراتنا الانقضاضية وصواريخنا ومجاهدونا يسطرون اليوم مع بيئة المقاومة أروع الملاحم في مواجهة العدو".