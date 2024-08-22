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لبنان

بيان من نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
22-08-2024 | 06:28
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اعتبرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان، أن" قطاع الكهرباء في لبنان هو من المرافق الرافعة للاقتصاد الوطني، وعلى تماس مباشر مع كافة المواطنين".
 
 
وشددت في بيان على أن "المطلوب من كافة الأفرقاء النأي بالخلافات السياسية التي أوصلت حال هذا القطاع الى ما وصل اليه، مع ما رافقته من تداعيات على مؤسسة كهرباء لبنان".
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اضاف البيان:"أما اليوم وبعد خطة النهوض في قطاع الكهرباء وتحسن الوضع المالي للمؤسسة، تفاجأت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان بهذه الهجمة على المؤسسة بشخص مديرها، رئيس مجلس ادارتها المهندس كمال الحايك، والتي تخفي ما تخفيه في طياتها من خلافات سياسية ونيات مبَّيته".

وطلبت النقابة من" جميع الافرقاء تسوية خلافاتهم السياسية بعيداً من مؤسسة كهرباء لبنان لكي يتسنى لها القيام بواجبها تجاه المواطنين والسير بتنفيذ خطة النهوض بقطاع الكهرباء، خاصةً في هذه الظروف القاهرة".
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