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لبنان

"بأسرع وقت ممكن"... دولة تدعو رعاياها من جديد إلى مغادرة لبنان

Lebanon 24
22-08-2024 | 06:48
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دعت الصين اليوم الخميس، مواطنيها إلى مغادرة لبنان في "أسرع وقت ممكن".

وقالت السفارة الصينية في بيروت: "في الفترة الأخيرة يستمرّ الوضع عند الحدود بين لبنان وإسرائيل بالتوتر، والأوضاع الأمنية في لبنان خطرة ومعقدة".
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وأوضحت في البيان أن "مستوى الخطر الحالي للسفر إلى جنوب لبنان والنبطية هو أحمر (مستوى الخطر الأعلى) وبرتقالي في المناطق الأخرى (خطر مرتفع)".

وأوصى البيان المواطنين الصينيين المتواجدين راهنا في لبنان "باستغلال فرصة استمرار توافر رحلات تجارية والعودة إلى الصين أو مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن". (سكاي نيوز)
 
 
 

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