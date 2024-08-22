فيديو من بلدة الغجر المحتلة.. شاهدوا كيف تسقط القذائف على موقع إسرائيليّ

اضرب فالله معك
تعرض نقطة للجيش الصهيوني لقصف عنيف من قبل حزب الله في بلدة الغجر المحتلة وما زال مستمرا. pic.twitter.com/MDjtwYcpyw
— عبد الله (@LmTalb71988) August 22, 2024
اضرب فالله معك
تعرض نقطة للجيش الصهيوني لقصف عنيف من قبل حزب الله في بلدة الغجر المحتلة وما زال مستمرا. pic.twitter.com/MDjtwYcpyw
بلدة الغجر المحتلة قبل قليل
تعرض نقطة للجيش لقصف مكثف من لبنان pic.twitter.com/AqzKQ7ovzV
— Abdullahahmed (@Abdullahah55653) August 22, 2024
بلدة الغجر المحتلة قبل قليل
تعرض نقطة للجيش لقصف مكثف من لبنان pic.twitter.com/AqzKQ7ovzV