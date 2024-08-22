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لبنان

فيديو من بلدة الغجر المحتلة.. شاهدوا كيف تسقط القذائف على موقع إسرائيليّ

Lebanon 24
22-08-2024 | 07:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض بلدة الغجر المحتلة لقصف من جنوب لبنان، بقذائف "الهاون".
 
 
وانتشرت مقاطع فيديو في هذا السياق عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، تُظهر لحظة سقوط القذائف على موقع للجيش الإسرائيليّ، واندلاع النيران فيه. (رصد لبنان 24)
 
 
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