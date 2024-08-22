فيديو من بلدة الغجر المحتلة.. شاهدوا كيف تسقط القذائف على موقع إسرائيليّ

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض بلدة الغجر المحتلة لقصف من جنوب لبنان، بقذائف "الهاون".

وانتشرت مقاطع فيديو في هذا السياق عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، تُظهر لحظة سقوط القذائف على موقع للجيش الإسرائيليّ، واندلاع النيران فيه. (رصد لبنان 24)

اضرب فالله معك



تعرض نقطة للجيش الصهيوني لقصف عنيف من قبل حزب الله في بلدة الغجر المحتلة وما زال مستمرا. pic.twitter.com/MDjtwYcpyw — عبد الله (@LmTalb71988) August 22, 2024 Advertisement