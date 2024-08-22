انتخابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الاحد المقبل

دعت اللجنة المكلفة الاشراف على انتخابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، كل وسائل الاعلام اللبنانية والعربية المرئية والمسموعة والمكتوبة والمواقع الاخبارية الالكترونية، لمواكبة الانتخابات التي ستجري يوم الاحد الموافق في 25/8/2024 ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء. وذلك في مراكز الاقتراع الاتية: ثانوية بعقلين الرسمية - قضاء الشوف، متوسطة عاليه الرسمية المختلطة (خالد جنبلاط)، ثانوية راشيا الرسمية - قضاء راشيا وثانوية رينيه معوض الرسمية - بيروت.

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