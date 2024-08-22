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لبنان

بالصورة... إحباط عمليّة تهريب كميّة كبيرة من الكبتاغون عبر المطار

Lebanon 24
22-08-2024 | 08:04
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورطين بعمليّات تهريب المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة التي وضعتها الشّرطة القضائيّة، والهادفة إلى مكافحة آفّة المخدّرات على كافة الأراضي اللّبنانية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام إحدى الشّبكات بالتّحضير لعمليّة تهريب مواد مخدّرة في داخل علب مواد غذائيّة، إلى دبي، وذلك عبر مطار رفيق الحريري الدّولي - بيروت.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّل المكتب المذكور إلى تحديد مكان تسليم الطّرد في محلّة طريق المطار. وبعمليّة نوعيّة ومركّبة، تم توقيف كلٍّ من:
1-ع. ن. د. (من مواليد عام 1990، لبناني الجنسية).
2-م. ح. (من مواليد عام 1988 لبناني الجنسية).
ضُبِط َبحوزتهما كميّة من العلب المذكورة وبداخلها 3 كلغ من مادّة حبوب الكبتاغون أي حوالى ١٦,٠٠٠ حبّة، مخبّأة بطريقة احترافية.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، والعمل جارٍ لتوقيف سائر المتورطين، بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
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