بو حبيب حذر من خروج الوضع عن السيطرة في حال فشل المفاوضات

تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، ناقشا في خلاله الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.



وجدد الوزير بو حبيب خلال الاتصال، التحذير من أنه "في حال فشلت المفاوضات في شأن غزة، فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة"، كما أعاد التشديد على "عدم رغبة لبنان بالتصعيد وإندلاع حرب، وعلى الحاجة الى وقف اطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة".

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وأعرب عن تقديره "لدعم اليابان للبنان في الأمم المتحدة، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن"، مشيدا بالتعاون القائم بين بعثتي البلدين في نيويورك.

من جهتها، أكدت الوزيرة كاميكاوا أن "اليابان تراقب بقلق بالغ الوضع في الشرق الأوسط، وتدعو الأطراف كافة الى الامتناع عن التصعيد والى تجنيب المنطقة حرب شاملة"، متمنية على الحكومة اللبنانية "الطلب من حزب الله عدم التصعيد".



وأعربت الوزيرة عن "دعم اليابان للجهد الثلاثي الذي تقوده الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة"، مؤكدة أن "اليابان تنسق في مجلس الأمن مع فرنسا بصفتها "حامل القلم" بمسألة التمديد لليونيفل إدراكا منها لأهمية هذا التمديد".



كما استقبل وزير الخارجية سفير هولندا الجديد لدى لبنان فرانك مولين في زيارة تعارف تم في خلالها بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأعرب عن تقديره "للعلاقات القوية التي تجمع لبنان وهولندا"، متمنيا للسفير الجديد "النجاح في مهامه وفي زيادة أواصر التعاون بين البلدين".