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لبنان

عثمان بحث ورئيس بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة الاوضاع في لبنان

Lebanon 24
22-08-2024 | 09:04
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان (UNTSO) اللّواء الرّكن Patrick Gauchat على رأس وفد من البعثة، وتناول البحث سبل تعزيز التّنسيق القائم بين الطرفين، والأوضاع العامّة. 
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