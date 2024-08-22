أضرار في المطلة... "حزب الله" استهدف مبنيين

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مبان يستخدمها جنود العدوّ في مستعمرة المطلة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابها إصابة مباشرة". ‏

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وفي هذا السياق، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى تضرّر مبنيين في المطلة جراء استهدافهما بصاروخين مضادين للدروع.