في اقليم الخروب.. موجة من السرقات تطال شبكات الكهرباء

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تعرض عدد من محطات الكهرباء في منطقة اقليم الخروب لسرقة كابلاتها، وهي: المحطة الهوائية العامة في بلدة دلهون والتي تعرف بمحطة "البلد"، شبكات محطة "المنطرة" في بلدة شحيم، بالإضافة الى سرقة خطوط 4 محطات في برجا، 2 منها تابعتان الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتعرفان بمحطتي "وادي عمرين"، وتستخدمان لتشغيل الآبار الارتوازية في برجا، التي تغذيها بمياه الشرب، اضافة الى تعرض محطتين هوائيتين عامتين (محطة ضهور الروس ومحطة عين الصغير).وعبر عدد كبير من أبناء المنطقة عن انزعاجهم، لجهة استفحال هذه السرقات، والتي يستغل مرتكبوها انقطاع التيار الكهربائي عن الشبكة العامة، جراء الانقطاع المتواصل للكهرباء نتيجة عدم توفر الفيول بحسب بيانات وزارة الطاقة والمياه. وقد تم إبلاغ مؤسسة كهرباء لبنان والقوى الأمنية التي باشرت تحرياتها وتحقيقاتها لملاحقة الفاعلين. (الوكالة الوطنية للاعلام)