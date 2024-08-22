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لبنان

بعد تعرضها لقصف إسرائيلي.. كهرباء لبنان: إعادة الخدمة إلى محطة الطيبة جنوبًا

Lebanon 24
22-08-2024 | 10:17
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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بأنه، وبفضل التعاون المثمر بين المستخدمين المعنيين في مديريتي النقل والتوزيع في المؤسسة وشركة مراد وبلديات المنطقة والقوى الأمنية، تم نقل محطة كهربائية بقدرة 10 ميغا فولت/أمبير ((MVA من محطة النبطية إلى محطة الطيبة، التي كانت تعرضت لقصف إسرائيلي في وقت سابق، حيث تم إعادة وضعها في الخدمة بنجاح.
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وتوجهت المؤسسة بالشكر إلى كل من ساهم في أن تؤتي هذه الجهود ثمارها، ولا سيما مستخدمي المؤسسة والذين يواجهون تحديات كبيرة في ظل هذه الظروف الصعبة، وذلك لضمان استمرار التغذية بالطاقة الكهربائية في الجنوب ولتلبية احتياجات المواطنين للكهرباء، في ظل هذه الأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد.
 
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