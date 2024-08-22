الشحنة الأولى من الفيول بطريقها من الجزائر إلى لبنان

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أبحرت الناقلة الجزائرية "عين أكر" إلى لبنان محملة بشحنة أولى تبلغ 30 ألف طن من مادة الفيول بهدف إعادة تشغيل محطات الطاقة في البلاد.وقررت الجزائر الأحد الماضي منح كميات الفيول اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في لبنان التي توقفت نهائيا الأسبوع الماضي عن العمل بسبب نقص الوقود.وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ستتبع ذلك شحنات أخرى، لكن في الوقت الحالي، لم يتم الإعلان عن الكمية الإجمالية من الفيول التي سيتم إرسالها. (الجديد)